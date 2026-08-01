Француженку, в квартире которой нашли останки младенцев, отправили в изолятор

Во французском городе Оранж женщину отправили в следственный изолятор после обнаружения в её квартире останков пяти младенцев. 32-летняя местная жительница стала обвиняемой по делу, сообщили правоохранители.

По данным следствия, в квартире женщины и её сожителя обнаружили скелетированные останки четырёх младенцев и тело ещё одного ребёнка, спрятанные в коробках. Задержание произошло после того, как женщина родила здорового ребёнка 26 июля и попала в больницу. После выписки её доставили на допрос, а затем суд избрал меру пресечения.

«Мать пяти младенцев, тела которых были обнаружены в квартире в городе Оранж (департамент Воклюз), была привлечена в качестве обвиняемой и помещена в следственный изолятор в пятницу», – сообщили представители прокуратуры.

Во время допроса женщина отвергла обвинения в убийстве новорождённых. Её сожителя после проверки отпустили, расследование продолжается. Следователям предстоит установить обстоятельства гибели детей и выяснить, как долго останки находились в квартире.

Ранее Life.ru писал, что в американском Мемфисе во время прогулки с собакой мужчина обнаружил останки детей в лесу. Сначала находка показалась ему костями животного, однако прибывшие полицейские установили, что это человеческие останки. Позже рядом нашли дополнительные фрагменты костей. Экспертиза показала, что останки принадлежали трём детям в возрасте от трёх до семи лет, а причины их смерти пока остаются неизвестными.