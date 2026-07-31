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31 июля, 20:59

Трамп заявил, что не обсуждал с Инфантино продажу прав на чемпионат мира

Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Обложка © White House

Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Обложка © White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал с главой ФИФА Джанни Инфантино возможную продажу доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время заседания президентского кабинета в резиденции Кэмп-Дэвид. Отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах с главой ФИФА, Трамп коротко ответил: «Нет, никогда».

Ранее газета The Times сообщала, что консультации по этому проекту якобы проводились с людьми, близкими к администрации президента США.

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Идея привлечения частных инвесторов к коммерческим правам чемпионата мира была представлена ФИФА в июле. В организации заявляли, что такой шаг способен принести около 4,2 млрд долларов. Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны футбольных организаций: КОНКАКАФ отказалась поддержать проект, в Азиатской конфедерации футбола призвали реформировать систему управления ФИФА, а УЕФА ранее объявил о бойкоте турниров под эгидой международной федерации при таком развитии сценария.

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Артём Гапоненко
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