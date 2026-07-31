Ким: Wildberries готовит меры поддержки продавцов после атак ВСУ
Татьяна Ким. Обложка © Пресс-служба RWB
Компания Wildberries готовит дополнительные меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали после атак ВСУ на логистические объекты. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. По её словам, компания уже обсуждает с Правительством России комплексную помощь предпринимателям.
«В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен», — сказала Ким.
Пока новый пакет поддержки находится в разработке, Wildberries уже перечислил продавцам компенсационные выплаты двумя траншами. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Многие из них уже получили начисления.
Для крупных партнёров компания ввела дополнительные меры. В их число вошли повышенная скидка постоянного покупателя за счёт маркетплейса, кредитные каникулы в банке Wildberries и другие инструменты поддержки. На следующей неделе руководство компании планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы решить возникающие вопросы в индивидуальном порядке.
Татьяна Ким также сообщила, что атаки привели к миллиардным убыткам предпринимателей. По её словам, Wildberries считает себя площадкой, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса, поэтому компания намерена продолжить поддержку своих партнёров.
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