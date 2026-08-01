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31 июля, 21:40

Россия отказалась от уплаты взноса в агентство ОЭСР по ядерной энергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Правительство России утвердило отказ от уплаты членского взноса в Агентство по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году. Соответствующее постановление предусматривает, что 61,3 млн рублей будут направлены госкорпорации «Росатом».

Как следует из документа, высвободившиеся средства пойдут на дополнительное финансирование международных проектов. В частности, деньги планируется использовать для работ по реабилитации территорий добычи урана в Таджикистане.

Членство России в Агентстве по ядерной энергии было приостановлено по решению самой организации в мае 2022 года. С 2025 года Москва прекратила перечислять обязательные членские взносы.

Россия присоединилась к Агентству по ядерной энергии ОЭСР в 2013 году.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что российская госкорпорация «Росатом» придерживается международных требований в сфере ядерной безопасности при реализации своих проектов за рубежом.

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Артём Гапоненко
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