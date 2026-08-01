В Белоруссии не подтвердили информацию о закрытии границы с Латвией
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Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил сообщения о закрытии границы с Латвией. В ведомстве заявили, что информация о прекращении работы пограничных переходов не соответствует действительности.
О ситуации рассказал официальный представитель ГПК страны Антон Бычковский. По его словам, на данный момент у ведомства нет подтверждений о каких-либо ограничениях на границе.
«ГПК Белоруссии не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией», – сказал Бычковский.
Ситуация на границе между двумя странами остается под контролем пограничных служб. Дополнительных заявлений о возможных изменениях режима работы пунктов пропуска не поступало.
Ранее военный политолог прокомментировал усиление военной активности Германии у границ Белоруссии. Эксперт заявил, что Берлин наращивает военную инфраструктуру и развивает логистические возможности в регионе. По его мнению, особое внимание уделяется направлениям возле Белоруссии и Калининградской области. Также политолог связал эти действия с общей напряжённостью в Европе и изменением военной политики стран НАТО.
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