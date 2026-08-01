Шнайдер уверенно победила Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Теннисистка Диана Шнайдер продолжает успешное выступление на турнире WTA в Вашингтоне. В российском четвертьфинале она уверенно переиграла Людмилу Самсонову и завоевала путёвку в полуфинал.

Матч завершился победой четвёртой сеяной со счётом 6:3, 6:4. Шнайдер контролировала ход встречи и не позволила сопернице навязать свою игру. Самсонова выступала на турнире без номера посева.

В полуфинале российская теннисистка встретится с первой ракеткой соревнований, американкой Джессикой Пегулой.

22-летняя Шнайдер сейчас занимает 18-е место в мировом рейтинге WTA. На её счету уже пять титулов в одиночном разряде и ещё три — в парном. В нынешнем сезоне россиянка впервые добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», что стало её лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований остаётся канадка Лейла Фернандес. Однако в этом году она завершила борьбу уже во втором круге, поэтому турнир получит новую победительницу.

В четвертьфинале Пегула обыграла россиянку Анну Калинскую. Пятая ракетка турнира не смогла навязать борьбу лидеру посева, уступив в двух сетах.