Евкуров рассказал о 57-летнем живчике из ВС РФ, которого встретил в зоне СВО

Замминистра обороны России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал о встрече с 57-летним военнослужащим, который продолжал выполнять боевые задачи вместе с молодыми бойцами.

Историю военачальник вспомнил во время эфира радио «Комсомольская правда». По его словам, разговор произошёл на полигоне, где боец находился на рубеже в окопе. Евкуров отметил, что военнослужащий выглядел бодро и не жаловался на возраст или нагрузку. На вопрос о самочувствии мужчина ответил, что остаётся на позиции вместе со своими товарищами.

«Был у меня случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик. Я говорю: «Не тяжело вам?» «Нет, нормально», – рассказал генерал.

По словам Евкурова, мужчина готовился к очередному боевому выходу и не хотел покидать своё подразделение. Военачальник добавил, что после разговора у него осталась фотография с этим бойцом.

«Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – передал слова военнослужащего Евкуров.

Генерал подчеркнул, что такие встречи показывают настрой людей, которые продолжают службу несмотря на возраст и сложности.

Ранее Юнус-Бек Евкуров рассказал о внедрении новых разработок в подготовку российских военных. По словам замглавы Минобороны, более двух тысяч образцов уже используются в войсках и помогают повышать эффективность обучения военнослужащих.