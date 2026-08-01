Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 02:06

Пациент с опасным заболеванием сбежал из больницы в Великобритании

Дин Хескет. Обложка © Х / Birmingham Live

Дин Хескет. Обложка © Х / Birmingham Live

Полиция Великобритании начала срочные поиски 51-летнего Дина Хескета, который исчез с территории больницы Royal Preston Hospital в графстве Ланкашир. Правоохранители призвали жителей не приближаться к мужчине, поскольку он может иметь заразное заболевание. Об этом пишет Metro.

По данным полиции, Хескет, который ипользуют имена Тим, Дин и Энтони Гледхилл, покинул больницу утром 28 июля около 11:16. Камеры наблюдения зафиксировали его в коридоре медицинского учреждения — на записи мужчина был в синей хирургической маске.

Правоохранительные органы не раскрывают диагноз пациента, однако отмечают, что заболевание потенциально способно передаваться другим людям.

Полиция выразила обеспокоенность состоянием мужчины и попросила жителей не пытаться самостоятельно его задержать. Гражданам рекомендуют сообщать о возможном местонахождении Хескета правоохранителям.

«Добровольное» заточение и пытки: Сбежавший пациент обвинил подмосковный рехаб «Мост надежды» в побоях
«Добровольное» заточение и пытки: Сбежавший пациент обвинил подмосковный рехаб «Мост надежды» в побоях

Ранее в Приморье задержали 36-летнего мужчину, известного как «человек-паук». Он страдает психическим расстройством, сбежал из больницы и снова залез на опору ЛЭП во время дождя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar