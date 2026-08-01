ВС РФ нанесли новый удар по военным объектам в Киеве и области

В Киеве и Киевской области произошла серия мощных взрывов. По данным SHOT, под удар попали объекты оборонной промышленности и энергетической инфраструктуры, после чего в некоторых районах города возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

По предварительной информации, зафиксировано более десяти прилётов в столице Украины и ближайших населённых пунктах, включая Васильков и Боярку. Сообщается, что для ударов могли использоваться ракеты «Искандер» и «Циркон».

Среди возможных целей называют завод «Артём», где производятся ракетная техника и авиационное оборудование, а также предприятие «Буревестник» в Святошинском районе, связанное с выпуском и ремонтом радиолокационных систем.

Также удары пришлись по объектам в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева. Очевидцы сообщали о взрывах и последствиях атаки в разных частях города. До этого сообщения о взрывах поступали из Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей. Там, по предварительным данным, были поражены различные военные и инфраструктурные объекты.

Ранее Life.ru писал, что российская ракета впервые поразила объект американской компании на Украине – предприятие по производству беспилотников в Киеве. Речь идёт о заводе Terminal Autonomy, который выпускал высокоточные дроны с автономными системами наведения. Предприятие использовало технологии, позволяющие беспилотникам выполнять финальный этап атаки даже при нарушении связи с оператором.