Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд «Роскосмоса»

Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов «Роскосмоса». Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

Олег Артемьев, ставший 118-м космонавтом России, покинул отряд 24 июля. За время службы он трижды побывал на орбите — в 2014, 2018 и 2022 годах, а также совершил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов. В дальнейшем Артемьев планирует сосредоточиться на общественно-политической деятельности.

127-й космонавт России Сергей Корсаков завершил карьеру в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина 31 июля. В его активе один космический полёт продолжительностью 195 суток, состоявшийся в 2022 году.

В «Роскосмосе» поблагодарили Артемьева и Корсакова за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.