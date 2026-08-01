Иран подготовил масштабный план в случае ударов США и Израиля

Иран подготовил комплексный план действий на случай возможной военной операции США и Израиля против своей инфраструктуры. Об этом сообщил высокопоставленный иранский представитель, слова которого приводит агентство Tasnim.

Собеседник агентства назвал публикации американских СМИ о вероятных ударах «безумием». По его словам, Тегеран полностью готов к развитию такого сценария и заранее определил порядок ответных действий.

«Мы рассматриваем заявления США и режима о возможных нападениях Соединённых Штатов и режима на инфраструктуру Ирана как своего рода безумие», — сказал он.

Иранский чиновник заявил, что ответ страны затронет ключевую инфраструктуру Израиля, а также энергетические объекты США, расположенные в регионе.

Ранее появилась информация, что США и Израиль рассматривают возможность проведения масштабной операции против энергетической инфраструктуры Ирана. По имеющимся данным, речь идёт об одной из крупнейших кампаний ударов по объектам энергетического сектора страны. Как утверждают источники, операция способна начаться уже в ближайшие выходные.