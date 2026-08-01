Politico: Пентагон откажется от руководства группой помощи Украине в НАТО

США намерены отказаться от руководства командованием НАТО в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico. По данным издания, этот шаг станет очередным признаком сокращения американского участия в работе с европейскими союзниками.

Руководство группой планируют передать другой стране – участнице НАТО. Источники издания утверждают, что сам процесс займёт до года. При этом взаимодействие с Киевом продолжится.

«Этот шаг будет означать, что США больше не помогут сформировать то, как будут выглядеть будущие вооружённые силы Украины», — пишет издание.

Собеседник в украинских властях рассказал, что в Киеве опасаются последствий этой перестановки. По его словам, смена руководства способна замедлить поставки вооружений. Он также отметил, что ни одна страна не сможет полностью заменить американские спутниковые разведывательные возможности и логистику тяжёлой военно-транспортной авиации.

Ранее президент США Дональд Трамп подвёл итоги своей недавней встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что Соединённые Штаты не соглашались передавать Украине технологии для производства зенитных ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk.