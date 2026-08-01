Гидрометцентр спрогнозировал тёплый август в большинстве регионов России

Август в большинстве регионов России ожидается теплее или в пределах климатической нормы. В ряде субъектов температура воздуха может превысить средние многолетние показатели примерно на один градус.

По прогнозу Гидрометцентра, повышенное тепло сохранится на европейской территории страны – в частности, в Коми, Пермском крае, на юге России и Северном Кавказе. В азиатской части страны более высокие температуры ожидаются на Урале, большей части Сибири, а также на юге Амурской области, в Хабаровском крае и Приморье.

На остальной территории России погодные условия будут близки к привычным для августа значениям. При этом распределение осадков окажется неравномерным: в некоторых регионах прогнозируют дефицит дождей, а в других – их избыток. Меньше осадков ожидается на юге Саратовской и Оренбургской областей, в большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Якутии. В то же время больше дождей обычного может выпасть на востоке Северо-Запада, в Пермском крае, на западе Урала и в отдельных регионах Дальнего Востока, передаёт «Интерфакс».

Ранее москвичам рассказали, сколько ещё продержится купальная погода после Ильина дня. По словам синоптиков, первые дни августа порадуют жителей столицы теплом: температура может достигать 30–32 градусов, несмотря на возможные кратковременные дожди и грозы. К середине месяца жара начнёт отступать, а прохладные ночи могут стать сигналом к завершению активного купального сезона.