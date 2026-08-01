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Регион
1 августа, 03:38

Усман Нурмагомедов нокаутировал Колгана и защитил титул чемпиона PFL

Усман Нурмагомедов. Обложка © X / Usman Nurmagov

Усман Нурмагомедов. Обложка © X / Usman Nurmagov

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс PFL в лёгком весе. В главном поединке турнира Professional Fighters League в Нью-Йорке непобеждённый россиянин встретился с американцем Арчи Колганом и завершил бой досрочно.

Нурмагомедов полностью контролировал ход поединка и добился победы техническим нокаутом уже в первом раунде. Этот успех позволил ему сохранить титул чемпиона PFL в категории до 70 килограммов.

Теперь в активе 28-летнего Усмана Нурмагомедова 22 победы в профессиональной карьере по правилам смешанных единоборств. Шестнадцать боёв он завершил досрочно. Поражений у россиянина по-прежнему нет, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Для 30-летнего Арчи Колгана это поражение стало первым в карьере. До встречи с Нурмагомедовым американец одержал 15 побед, причём 14 из них завершил досрочно.

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После боя Нурмагомедов подтвердил, что этот поединок стал последним по действующему контракту с PFL. На фоне этого всё активнее обсуждается возможный переход россиянина в UFC, где он может получить шанс побороться за чемпионский титул.

В начале июля Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах по версии ESPN. Лидерство перешло к российской команде после того, как американские бойцы уступили первое место. При составлении рейтинга эксперты учитывали количество действующих чемпионов UFC и PFL, а также позиции спортсменов в различных весовых категориях.

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Лия Мурадьян
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