ВСУ перебросили элитное подразделение к границе с Брянской областью

Российские силовые структуры сообщили о перемещении подразделений ВСУ в районы, расположенные неподалеку от границы с Брянской областью. Об этом пишет РИА «Новости».

Как заявил источник, на Черниговское направление были направлены боевые группы элитной 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Также источник сообщил о передвижении 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Утверждается, что после нахождения в Запорожской области подразделение сначала было направлено в Сумскую область, а затем — в лесные районы Черниговской области.

Ранее сообщалось, что подразделения двух отдельных механизированных бригад украинской армии переброшены из Запорожской области на Харьковское направление. Перемещение войск происходят на фоне колоссальных потерь ВСУ.