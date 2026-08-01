Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 04:54

ВСУ перебросили элитное подразделение к границе с Брянской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Российские силовые структуры сообщили о перемещении подразделений ВСУ в районы, расположенные неподалеку от границы с Брянской областью. Об этом пишет РИА «Новости».

Как заявил источник, на Черниговское направление были направлены боевые группы элитной 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Также источник сообщил о передвижении 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Утверждается, что после нахождения в Запорожской области подразделение сначала было направлено в Сумскую область, а затем — в лесные районы Черниговской области.

«Дикая ложь»: На Западе раскритиковали слова Зеленского о потерях украинской армии
«Дикая ложь»: На Западе раскритиковали слова Зеленского о потерях украинской армии

Ранее сообщалось, что подразделения двух отдельных механизированных бригад украинской армии переброшены из Запорожской области на Харьковское направление. Перемещение войск происходят на фоне колоссальных потерь ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar