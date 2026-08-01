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Регион
1 августа, 04:11

В семи аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и отправку воздушных судов ввели сразу в семи аэропортах России. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения действуют в воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.

В регуляторе уточнили, что аэропорты временно не осуществляют приём и выпуск самолётов. Причины введения ограничений не раскрываются.

Аэропорт Антальи с августа запретит таблички для встречи организованных туристов
Аэропорт Антальи с августа запретит таблички для встречи организованных туристов

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила для пассажиров самолётов с инвалидностью. Теперь при покупке билета можно будет бесплатно забронировать место с учётом особых потребностей.

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Артём Гапоненко
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