В семи аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и отправку воздушных судов ввели сразу в семи аэропортах России. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения действуют в воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.

В регуляторе уточнили, что аэропорты временно не осуществляют приём и выпуск самолётов. Причины введения ограничений не раскрываются.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила для пассажиров самолётов с инвалидностью. Теперь при покупке билета можно будет бесплатно забронировать место с учётом особых потребностей.