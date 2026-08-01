В семи аэропортах России ввели временные ограничения на полёты
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Временные ограничения на приём и отправку воздушных судов ввели сразу в семи аэропортах России. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения действуют в воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.
В регуляторе уточнили, что аэропорты временно не осуществляют приём и выпуск самолётов. Причины введения ограничений не раскрываются.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила для пассажиров самолётов с инвалидностью. Теперь при покупке билета можно будет бесплатно забронировать место с учётом особых потребностей.
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