Четыре дрона ВСУ сбили над Тульской областью за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле также не зафиксировано.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений в семи аэропортах России. На данный момент закрыты авиагавани в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре и Чебоксарах.