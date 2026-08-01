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Регион
1 августа, 04:38

Четыре дрона ВСУ сбили над Тульской областью за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле также не зафиксировано.

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Ранее сообщалось о введении временных ограничений в семи аэропортах России. На данный момент закрыты авиагавани в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре и Чебоксарах.

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Артём Гапоненко
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