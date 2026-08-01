Жители Финляндии увидели необычное свечение в небе

Жители нескольких районов Финляндии стали свидетелями необычного атмосферного явления – в небе появилось яркое свечение вокруг Солнца.

Наблюдения поступили из разных частей страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа. Очевидцы обратили внимание на необычный вид неба накануне пятницы.

Специалист Финского метеорологического института Петри Хоппула объяснил, что речь, вероятнее всего, идёт об эффекте гало. Это явление возникает, когда солнечный свет проходит через ледяные кристаллы в верхних слоях облаков и преломляется.

Гало обычно выглядит как светящееся кольцо вокруг Солнца. Одними из самых заметных его проявлений считаются паргелии – яркие участки свечения, которые называют «ложными солнцами».

Подобные эффекты не связаны с опасными изменениями погоды, однако часто привлекают внимание наблюдателей благодаря необычному виду неба.

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