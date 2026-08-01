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1 августа, 05:07

Рыбак в Лос-Анджелесе поймал гигантскую акулу и помог ей вернуться в океан

На пляже в Лос-Анджелесе рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, а затем помог вернуться ей обратно в океан. Необычный эпизод произошёл на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии.

Рыбак в Лос-Анджелесе поймал гигантскую акулу. Видео © Х / ABC7

Очевидцы сняли происходящее на видео, которое быстро разошлось по местным соцсетям. На кадрах видно, как мужчина отпускает хищника в воду.

Тунец размером со шкаф: Сахалинским рыбакам пришлось звать на помощь погрузчик
Тунец размером со шкаф: Сахалинским рыбакам пришлось звать на помощь погрузчик

Ранее американский рыбак Тревис Китинг установил новый рекорд в категории «поймал и отпустил», выловив 18 апреля в реке Рейни-Ривер (Миннесота) гигантского озёрного осётра длиной более двух метров и весом 74,84 кг, несмотря на холодную погоду с сильным ветром. После безуспешной восьмичасовой ловли в заливе Фор-Майл, вечером он перебрался к устью реки, где примерно через час его удилище согнулось почти до воды, и на извлечение рыбы ушло, по его словам, более часа «чистого хаоса».

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Обложка © Х / ABC7

Артём Гапоненко
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