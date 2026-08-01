Рыбак в Лос-Анджелесе поймал гигантскую акулу и помог ей вернуться в океан

На пляже в Лос-Анджелесе рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, а затем помог вернуться ей обратно в океан. Необычный эпизод произошёл на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии.

Ранее американский рыбак Тревис Китинг установил новый рекорд в категории «поймал и отпустил», выловив 18 апреля в реке Рейни-Ривер (Миннесота) гигантского озёрного осётра длиной более двух метров и весом 74,84 кг, несмотря на холодную погоду с сильным ветром. После безуспешной восьмичасовой ловли в заливе Фор-Майл, вечером он перебрался к устью реки, где примерно через час его удилище согнулось почти до воды, и на извлечение рыбы ушло, по его словам, более часа «чистого хаоса».