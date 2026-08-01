ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью
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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
На данный момент в регионе объявили отбой режима опасности атаки БПЛА.
Также ночью враг атаковал Тульскую область. Над регионом сбили четыре вражеских беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле нет.
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