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Регион
1 августа, 05:01

ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

На данный момент в регионе объявили отбой режима опасности атаки БПЛА.

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Также ночью враг атаковал Тульскую область. Над регионом сбили четыре вражеских беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле нет.

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Артём Гапоненко
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