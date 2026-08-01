ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

На данный момент в регионе объявили отбой режима опасности атаки БПЛА.

Также ночью враг атаковал Тульскую область. Над регионом сбили четыре вражеских беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов на земле нет.