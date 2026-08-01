Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 05:42

Боец ВС РФ рассказал о маскировке дронов ВСУ под птиц

Боец Воган: ВСУ начали применять дроны, похожие на птиц по виду и движению

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Украинские военные начали применять беспилотники самолётного типа, внешне и по движениям напоминающие птиц. Об этом рассказал боец ВС РФ с позывным Воган.

По его словам, в тыловых районах участились полёты дронов «Хорнет».

«Грубо говоря, летит птица, парит. Ты смотришь — о, самолёт! Потом раз — он крыльями замахал», — приводит слова военного ТАСС.

Новая угроза вынудила отодвинуть точки разгрузки крупного транспорта дальше от линии боевого соприкосновения. Грузовики теперь стараются не направлять в наиболее опасные районы даже под прикрытием мобильных огневых групп.

Далее боеприпасы и необходимое имущество перевозят небольшими машинами, включая багги и «буханки». На самых рискованных участках доставку, по словам Вогана, выполняют на квадроциклах или вручную.

15 ударов за 7 дней: В Минобороны раскрыли, что оказалось под огнём на Украине за неделю
15 ударов за 7 дней: В Минобороны раскрыли, что оказалось под огнём на Украине за неделю

Ранее украинские аналитики признали, что массированные атаки беспилотников на российские регионы обходятся Киеву более чем в $2 млрд ежемесячно, но не приносят сопоставимого результата. Россия успевает восстанавливать повреждённые объекты, тогда как атаки по украинским портам и предприятиям дополнительно увеличивают стоимость производства дронов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar