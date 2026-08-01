Ловушка с документами: В Госдуме рассказали, когда взрослым может понадобиться свидетельство о рождении

Многие уверены, что после получения паспорта свидетельство о рождении больше не нужно. Но это опасное заблуждение — его отсутствие в неподходящий момент может помешать оформить наследство, получить пенсию или гражданство. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в комментарии для Life.ru объяснил, в каких ситуациях без «детского» документа не обойтись.

Свидетельство о рождении может понадобиться при оформлении наследства. Если нотариусу нужно подтвердить родственные связи или человек менял фамилию, одного паспорта бывает недостаточно. Аналогичная ситуация — при оформлении пенсии, когда требуется подтвердить сведения о родителях или устранить расхождения в документах. Это один из тех документов, отсутствие которого может помешать оформить важные бумаги. Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы

Но и это не всё. Свидетельство о рождении требуется при оформлении гражданства, установлении или оспаривании отцовства, исправлении ошибок в записях органов ЗАГС (фамилия, имя, отчество, дата или место рождения), а также при получении повторных документов, если нужно подтвердить родственные связи.

Вице-спикер советует проверить, сохранился ли документ и в каком он состоянии. Если утрачен или повреждён — лучше заранее получить повторный. Также стоит сделать качественную электронную копию: она не заменит оригинал, но поможет быстрее восстановить его в случае утраты.

«Если вы меняли фамилию, имя или отчество, убедитесь, что все данные в свидетельстве совпадают с другими документами», — резюмировал эксперт.

Ранее Минюст России подготовил законопроект о переводе свидетельств о браке и ряде других документов ЗАГС в электронный формат. Основным подтверждением регистрации станет выписка из ЕГР ЗАГС, которую будут выдавать в цифровом виде, а бумажную — по запросу гражданина. При этом бумажное свидетельство о рождении сохранят, поскольку оно остаётся документом, удостоверяющим личность ребёнка до 14 лет.