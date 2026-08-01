«Вы не плохие»: Сябитова рассказала, кто виноват в инфантильности зумеров

Телеведущая Роза Сябитова считает, что современные молодые люди не умеют сохранять брак, поскольку не видели перед собой примера счастливых отношений родителей. Своим мнением звезда программы «Давай поженимся!» поделилась с корреспондентом Пятого канала.

По словам Сябитовой, характер каждого поколения формируют обстоятельства эпохи. Обращаясь к зумерам, она признала, что представители её поколения не смогли показать молодёжи достойную модель семейной жизни.

Роза Сябитова возложила вину за инфантильность зумеров на поколение родителей. Видео © Пятый канал

«Вы не плохие, среда сформировала вас более инфантильными… Мы для вас не лучший пример», — подчеркнула главная сваха страны.

Она напомнила, что многие семьи пережили последствия Великой Отечественной войны и кризис 1990-х годов, когда женщины теряли мужей или оставались без надёжной поддержки. Этот опыт отразился на отношении следующих поколений к браку и привёл к тому, что люди стали легче вступать в новые союзы и быстрее разводиться.

Ранее Роза Сябитова призналась, что стала «матерью-самкой» из-за родителей-алкоголиков. Пережитое не отдалило её от семейных ценностей, а, напротив, усилило стремление заботиться о родных.