Миллионы подписчиков и миллионные долги: ФНС заблокировала счета Влада Бумаги

У блогера Влада Бумаги (Влад А4) возникли проблемы с налогами. ФНС приостановила операции по счетам трёх компаний, где он числится учредителем. Две из них задолжали государству 3,4 миллиона рублей, пишут РИА «Новости».

Согласно документам, Бумага владеет долями в нескольких фирмах:

25% в компании «А4 Кидс Кузьминки», которая занимается организацией отдыха и развлечений;

39% в «А4 Магазин»;

5% в «Дпицца северо-восток».

С декабря прошлого года по июль нынешнего налоговая вынесла семь решений о блокировке счетов этих фирм.

У «А4 Кидс Кузьминки» долг по налогам — больше 2,29 миллиона рублей. У «А4 Магазин» — более 1,1 миллиона. Счета «Дпицца северо-восток» заблокировали за то, что компания больше 20 дней не подавала налоговую декларацию.

Влад Бумага — известный белорусский блогер, певец и актёр. Он входит в число самых популярных русскоязычных блогеров.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что Влад Бумага может потерять доступ к счетам в России из-за долга в 1,2 млн рублей. Если в октябре сумма долга составляла около 344 тысяч рублей, то за два месяца она увеличилась на 876 тысяч.