Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 08:08

Миллионы подписчиков и миллионные долги: ФНС заблокировала счета Влада Бумаги

РИАН: Счета трёх компаний блогера Влада Бумаги заблокированы из-за долгов

Обложка © VK / Влад Бумага А4

Обложка © VK / Влад Бумага А4

У блогера Влада Бумаги (Влад А4) возникли проблемы с налогами. ФНС приостановила операции по счетам трёх компаний, где он числится учредителем. Две из них задолжали государству 3,4 миллиона рублей, пишут РИА «Новости».

Согласно документам, Бумага владеет долями в нескольких фирмах:

  • 25% в компании «А4 Кидс Кузьминки», которая занимается организацией отдыха и развлечений;
  • 39% в «А4 Магазин»;
  • 5% в «Дпицца северо-восток».

С декабря прошлого года по июль нынешнего налоговая вынесла семь решений о блокировке счетов этих фирм.

У «А4 Кидс Кузьминки» долг по налогам — больше 2,29 миллиона рублей. У «А4 Магазин» — более 1,1 миллиона. Счета «Дпицца северо-восток» заблокировали за то, что компания больше 20 дней не подавала налоговую декларацию.

Влад Бумага — известный белорусский блогер, певец и актёр. Он входит в число самых популярных русскоязычных блогеров.

ФНС арестовала 4 банковских счёта Татьяны Лазаревой* за неуплату налогов
ФНС арестовала 4 банковских счёта Татьяны Лазаревой* за неуплату налогов

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что Влад Бумага может потерять доступ к счетам в России из-за долга в 1,2 млн рублей. Если в октябре сумма долга составляла около 344 тысяч рублей, то за два месяца она увеличилась на 876 тысяч.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar