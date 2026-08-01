Вашингтон уходит с первой линии: Кто теперь будет координировать военные поставки Киеву

США откажутся от руководства группой НАТО, которая координирует военную помощь Украине из немецкого города Висбаден. В течение года управление группой Security Assistance Group — Ukraine (SAG‑U) перейдёт к одной из европейских стран — членов НАТО. Об этом пишет Politico.

При этом у Вашингтона останется заместитель в структуре, а Европейское командование США продолжит участвовать в работе.

На данный момент группа занимается координацией поставок оружия из стран Запада, обучением украинских военных и логистикой. В Пентагоне заявили, что SAG‑U изначально создавалась как временная структура. Передача полномочий — часть курса на перераспределение нагрузки внутри НАТО и новой оборонной стратегии США.

Украинский источник Politico отметил, что у этого шага есть плюсы: снижаются риски из-за политической нестабильности в США и упрощается логистика. Однако есть и опасения: бюрократия НАТО может затянуть поставки. Кроме того, никто в Европе не сможет заменить американскую спутниковую разведку, наведение на цели и тяжёлую транспортную авиацию США.

Раньше сообщалось, что США изменили свой подход к поставкам Украине средств ПВО. Вашингтон решил выпускать ракеты Patriot в Польше, а не на Украине, как того хотел Киев. По всей видимости, американцы посчитали, что безопасность и логистика важнее политических желаний украинского руководства.