Власти Испании решили отгородиться надувными заборами от мигрантов в Сеуте

Испанские власти начали устанавливать новые заграждения у пирса в городе Сеута из-за массового наплыва мигрантов. Об этом пишет Europa Press.

Барьер представляет собой надувную конструкцию длиной 500 метров и высотой 30–70 сантиметров, а также линию буёв на дне моря. Между элементами оставлен проход для катеров береговой охраны.

«В 07:50 началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте», — говорится в сообщении.

Власти Испании сообщили, что ночь в Сеуте прошла спокойно — въезд мигрантов полностью прекратился, а их возвращение в Марокко прошло без серьёзных инцидентов.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко. По данным источников, за сутки границу могли пересечь около 60 тысяч человек, после чего власти направили в регион дополнительные военные силы. На фоне ситуации в ЕС появились призывы пересмотреть участие Испании в Шенгенской зоне.