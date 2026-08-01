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Регион
1 августа, 09:25

Власти Испании решили отгородиться надувными заборами от мигрантов в Сеуте

EP: Испания начала устанавливать заграждения в Сеуте из-за нашествия мигрантов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Испанские власти начали устанавливать новые заграждения у пирса в городе Сеута из-за массового наплыва мигрантов. Об этом пишет Europa Press.

Барьер представляет собой надувную конструкцию длиной 500 метров и высотой 30–70 сантиметров, а также линию буёв на дне моря. Между элементами оставлен проход для катеров береговой охраны.

«В 07:50 началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте», — говорится в сообщении.

Власти Испании сообщили, что ночь в Сеуте прошла спокойно — въезд мигрантов полностью прекратился, а их возвращение в Марокко прошло без серьёзных инцидентов.

EFE: Около 53 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко
EFE: Около 53 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

Напомним, ранее сообщалось, что испанский анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко. По данным источников, за сутки границу могли пересечь около 60 тысяч человек, после чего власти направили в регион дополнительные военные силы. На фоне ситуации в ЕС появились призывы пересмотреть участие Испании в Шенгенской зоне.

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Наталья Афонина
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