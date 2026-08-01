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1 августа, 09:34

Большая потеря: Под Тверью нашли тело пропавшего преподавателя филсфака МГУ, назначена экспертиза

Тело пропавшего на Селигере преподавателя МГУ Кржевова нашли в лесополосе

Владимир Кржевов. Обложка © МГУ

Владимир Кржевов. Обложка © МГУ

Тело преподавателя Московского государственного университета (МГУ) Владимира Кржевова, пропавшего во время отдыха на турбазе, найдено в лесополосе. Об этом сообщили в пресс-службе тверского СК. Причину смерти установят в ходе экспертизы, видимых следов насилия нет.

«По версии следствия, 26 июля текущего года мужчина 1949 года рождения, ушёл с территории гостиницы, расположенной в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа. Его тело, без видимых признаков насильственной смерти, обнаружено в лесополосе... Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности декана филсфака МГУ Алексей Козырев, на котором преподавал 77-летний Кржевов, также заявил о назначенной экспертизе. Дата и время прощания с усопшим пока не назначены. Собеседник РИА «Новости» назвал уход философа — большая потеря для университета. Он начал преподавать в 1989 году, в «достаточно зрелом возрасте» защитил кандидатскую диссертацию, став очень ярким членом коллектива, которого ценили и аспиранты, и студенты.

«Выступал на больших международных конференциях, был человеком очень искренним, глубоким, отзывчивым», — добавил Козырев.

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Напомним, Владимир Кржевов с сыном отдыхал на озере Слеигер. Рано утром 31 июля он вышел из гостиницы в деревне новые Ельцы и перестал выходить на связь. На месте организовали поиски.

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Матвей Константинов
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