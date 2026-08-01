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1 августа, 09:47

Планов нет, претензии остались: В Госдуме высмеяли заявление Зеленского о Крыме

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме бессильной злобой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Слова Владимира Зеленского о временном отсутствии у Киева конкретного плана по возвращению Крыма произнесены в злости от бессилия. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Заявления украинских коррупционеров и террористов, представляющих киевский режим, так рьяно брызжущих слюной в бессильной злобе, — нам абсолютно не интересны», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, подобная риторика лишь подтверждает правильность решения, принятого жителями полуострова на референдуме 2014 года. Тогда Крым вошёл в состав России.

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Ранее Зеленский признал в интервью Fox News, что у украинской стороны пока нет разработанного сценария по установлению контроля над полуостровом. При этом он вновь назвал Крым «территорией Украины» и объяснил отсутствие действий нежеланием терять военных.

Напомним, 18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с РФ. 12 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный Совет Крыма провозгласил независимость полуострова от Украины. Уже на следующий день, по итогам референдума, жители региона подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина отмечается масштабно.

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Владимир Озеров
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