Слова Владимира Зеленского о временном отсутствии у Киева конкретного плана по возвращению Крыма произнесены в злости от бессилия. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Заявления украинских коррупционеров и террористов, представляющих киевский режим, так рьяно брызжущих слюной в бессильной злобе, — нам абсолютно не интересны», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, подобная риторика лишь подтверждает правильность решения, принятого жителями полуострова на референдуме 2014 года. Тогда Крым вошёл в состав России.

Ранее Зеленский признал в интервью Fox News, что у украинской стороны пока нет разработанного сценария по установлению контроля над полуостровом. При этом он вновь назвал Крым «территорией Украины» и объяснил отсутствие действий нежеланием терять военных.

Напомним, 18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с РФ. 12 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный Совет Крыма провозгласил независимость полуострова от Украины. Уже на следующий день, по итогам референдума, жители региона подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина отмечается масштабно.