Контейнеровоз «Росатома» «Янина» затонул после атаки морских дронов ВСУ

Судно компании FESCO (входит в «Росатом») «Янина» затонуло в Чёрном море после атаки морских дронов ВСУ. Все 17 членов экипажа удалось спасти, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По его словам, судно перевозило гражданские грузы и находилось в международных водах. На борту были замороженные продукты, строительные и отделочные материалы.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию», — заявил Лихачёв.

Глава «Росатома» назвал произошедшее пиратством и морским разбоем.

Ранее в МИД России заявили о нарастании террористической угрозы со стороны Киева в акватории Чёрного моря. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Украина совершает бандитские налёты.