Лихачёв: Все 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ судна «Янина» спасены

Все 17 членов экипажа судна «Янина» выжили после атаки Украины в Чёрном море. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, назвав операцию примером настоящего морского братства.

Спасение проходило в сложных условиях. Капитан контейнеровоза Delphinus, гражданин Египта, ночью повёл своё судно к месту бедствия, несмотря на сохранявшуюся угрозу со стороны дронов. Интернациональная команда под его началом подняла на борт 16 моряков. Они действовали быстро и профессионально, отметил Лихачев.

«Хочу искренне поблагодарить капитана Delphinus, который, несмотря на опасность, выдвинулся к месту крушения и спас наших ребят», — сказал он.

Последнего члена экипажа обнаружили позже. Его доставили на берег вертолётчики морской авиации Черноморского флота.

«Вертолетчикам — большое спасибо! Мир меняется, а понятие «морское братство» продолжает оставаться вечной ценностью», — подчеркнул глава госкорпорации.

Состояние всех спасенных удовлетворительное. Судно «Янина» принадлежало транспортной группе FESCO, входящей в структуру Росатома. Оно затонуло в 130 морских милях от Новороссийска (Краснодарский край) после атаки двух беспилотников ВСУ. Лихачёв назвал действия Киева пиратством и морским разбоем, уточнив, что судно перевозило гражданскую продукцию в международных водах.