Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 10:34

Силы ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 743 украинских беспилотника самолётного типа ВСУ. Такие данные привели в Минобороны РФ.

Кроме того, расчёты перехватили 15 управляемых авиационных бомб, сообщили в военном ведомстве. Других подробностей о типах воздушных целей и районах их уничтожения в этой части сводки не приводится.

По данным министерства, с начала спецоперации российские военные уничтожили 194 261 беспилотный летательный аппарат. В ведомстве также заявили о поражении 673 самолётов, 284 вертолётов и 669 зенитных ракетных комплексов.

В общий перечень Минобороны включило 30 389 танков и других бронемашин, 1766 установок реактивных систем залпового огня, 35 975 артиллерийских орудий и миномётов, а также 68 025 единиц специальной военной техники.

379 БПЛА, удар по Котовску и пожар в Электростали: главное об атаке ВСУ на регионы
379 БПЛА, удар по Котовску и пожар в Электростали: главное об атаке ВСУ на регионы

Ранее Минобороны сообщало, что за одни сутки российская ПВО сбила 917 беспилотников самолётного типа. Тогда же, по данным ведомства, были перехвачены восемь управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar