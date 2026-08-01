Силы ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 743 украинских беспилотника самолётного типа ВСУ. Такие данные привели в Минобороны РФ.

Кроме того, расчёты перехватили 15 управляемых авиационных бомб, сообщили в военном ведомстве. Других подробностей о типах воздушных целей и районах их уничтожения в этой части сводки не приводится.

По данным министерства, с начала спецоперации российские военные уничтожили 194 261 беспилотный летательный аппарат. В ведомстве также заявили о поражении 673 самолётов, 284 вертолётов и 669 зенитных ракетных комплексов.

В общий перечень Минобороны включило 30 389 танков и других бронемашин, 1766 установок реактивных систем залпового огня, 35 975 артиллерийских орудий и миномётов, а также 68 025 единиц специальной военной техники.

Ранее Минобороны сообщало, что за одни сутки российская ПВО сбила 917 беспилотников самолётного типа. Тогда же, по данным ведомства, были перехвачены восемь управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда HIMARS.