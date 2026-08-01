Лихачёв назвал атаку ВСУ на судно «Янина» актом морского пиратства

Глава Росатома Алексей Лихачёв назвал атаку ВСУ на теплоход «Янина» актом пиратства и морского разбоя. Судно принадлежит компании FESCO, которая входит в структуру госкорпорации.

По его словам, два украинских морских дрона атаковали контейнеровоз около 22:00. Лихачёв подчеркнул, что это было обычное гражданское судно, которое следовало в международных водах и перевозило мирные грузы — от замороженных продуктов до стройматериалов.

«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — добавил глава Росатома.

Напомним, что судно «Янина» компании FESCO затонуло в Чёрном море после атаки украинских морских дронов. Весь экипаж — 17 человек — спасён, их состояние оценивают как удовлетворительное. На помощь контейнеровозу пришло судно под командованием гражданина Египта.