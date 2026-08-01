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Регион
1 августа, 10:53

«Били по людям, ехавшим домой»: Мирошник обратился к спонсорам Киева после атаки на автобус

Мирошник: Спонсоры Киева снабжают террористов, которые бьют по автобусам

Родион Мирошник. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Родион Мирошник. Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

После удара по автобусу с сотрудниками Днепрорудненского железорудного комбината посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил западных спонсоров Киева в поставках оружия, которое используется против мирных жителей.

Мирошник призвал западные страны, поставляющие Киеву вооружение, учитывать подобные происшествия. По его словам, предоставленная техника используется в том числе для ударов по гражданскому населению.

«Спонсоры Киева должны точно понимать именно на таких фактах, что они снабжают вооружением обезумевших террористов, чтобы те могли атаковать пассажирские автобусы с гражданским населением»,написал дипломат в телеграм-канале.

Он также сказал, что целью подобных нападений является нарушение транспортного сообщения и запугивание жителей приграничных и прифронтовых регионов.

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Инцидент произошёл на дороге Весёлое — Днепрорудное в Запорожской области. Беспилотник атаковал автобус, который вёз работников железорудного комбината домой после смены. В салоне находились 55 пассажиров и водитель. Один человек погиб, ещё 12 получили ранения, двое из них были доставлены в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

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Полина Никифорова
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