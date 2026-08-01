СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с пассажирами в Запорожье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Атака произошла на трассе Весёлое — Днепрорудное возле села Малая Белозёрка. Украинский дрон поразил пассажирский транспорт, в результате чего погиб один человек. Пострадали 12 человек.

Следователи осматривают место происшествия, собирают доказательства и устанавливают тип применённого аппарата.

«Действиям лиц из числа представителей ВФУ, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка», — сказано в публикации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев ответит за атаки на пассажирские автобусы в России. Дипломат напомнила об ударах дронов по рейсовому автобусу в Шебекино (Белгородская область) и пассажирскому транспорту в Горловке (ДНР), где пострадали пять человек.