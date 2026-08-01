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1 августа, 11:00

Во Владивостоке потушили пожар на складе DNS

Обложка © Главное управление МЧС по Приморскому краю

Обложка © Главное управление МЧС по Приморскому краю

Во Владивостоке полностью ликвидирован пожар на территории складского комплекса DNS. Сообщение об этом поступило от регионального главка МЧС.

Огонь бушевал на площади около пяти тысяч квадратных метров — здание выгорело практически полностью. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас дознаватели выясняют причины возгорания и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Напомним, ранее на улице Днепровской произошло возгорание, площадь которого составила около 1 тыс. кв. м. Для тушения пожара привлекли 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники, однако работы осложняют погодные условия и проблемы с давлением в гидрантах.

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Дарья Денисова
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