Экс-бойца «Кракена»* задержали за убийство украинца Комарова на Бали

На Украине задержали экс-военнослужащего из подразделения «Кракен»*. Его подозревают в причастности к убийству предпринимателя Игоря Комарова на Бали, пишет издание «Страна».

Информацию о задержании изданию подтвердил командир указанного отряда. Дело, в рамках которого схватили бывшего силовика, носит гриф секретности. Однако сослуживцы фигуранта рассказали журналистам, что следственные действия связаны именно с резонансным преступлением в Индонезии. В ближайшие дни задержанному должны избрать меру пресечения.

Убийство произошло в феврале 2026 года. Тогда на Бали похитили украинского бизнесмена Игоря Комарова, сына криминального авторитета Сергея Комарова, а позже убили его. В Сеть попало видео, снятое вскоре после захвата. На записи пленник делает неожиданное заявление.

Комаров утверждал, что контролировал разветвлённую сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске. По его словам, эту незаконную деятельность курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Других подробностей об обстоятельствах похищения и гибели предпринимателя пока нет.

Ранее сообщалось, что речь идёт о бывшем военном Глебе Новостройном (позывной Днепрянин). Он четыре года служил в штурмовой роте. В прошлом году его уволили по состоянию здоровья.