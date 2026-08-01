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1 августа, 10:54

Экс-бойца «Кракена»* задержали за убийство украинца Комарова на Бали

Игорь Комаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yeva_mishalova

Игорь Комаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yeva_mishalova

На Украине задержали экс-военнослужащего из подразделения «Кракен»*. Его подозревают в причастности к убийству предпринимателя Игоря Комарова на Бали, пишет издание «Страна».

Информацию о задержании изданию подтвердил командир указанного отряда. Дело, в рамках которого схватили бывшего силовика, носит гриф секретности. Однако сослуживцы фигуранта рассказали журналистам, что следственные действия связаны именно с резонансным преступлением в Индонезии. В ближайшие дни задержанному должны избрать меру пресечения.

Убийство произошло в феврале 2026 года. Тогда на Бали похитили украинского бизнесмена Игоря Комарова, сына криминального авторитета Сергея Комарова, а позже убили его. В Сеть попало видео, снятое вскоре после захвата. На записи пленник делает неожиданное заявление.

Комаров утверждал, что контролировал разветвлённую сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске. По его словам, эту незаконную деятельность курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Других подробностей об обстоятельствах похищения и гибели предпринимателя пока нет.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве владельца украинских кол-центров
Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве владельца украинских кол-центров

Ранее сообщалось, что речь идёт о бывшем военном Глебе Новостройном (позывной Днепрянин). Он четыре года служил в штурмовой роте. В прошлом году его уволили по состоянию здоровья.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

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Никита Никонов
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