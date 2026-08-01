Экс-бойца «Кракена*» подозревают в убийстве сына воротилы из Краматорска на Бали

В Киеве задержали бывшего бойца подразделения «Кракен*» Глеба Новостройного с позывным Днепрянин. Как пишет «Страна», его могут проверить на причастность к убийству украинца Игоря Комарова на Бали, сообщил основатель формирования Константин Немичев.

Новостройный четыре года служил в штурмовой роте. В прошлом году его уволили по состоянию здоровья.

Материалы производства засекречены, поэтому официально содержание претензий к задержанному пока не раскрывается. В ближайшее время Печерский районный суд Киева должен определить ему меру пресечения.

«Из неофициальных источников поступает информация, что его могут привлечь за причастность к убийству офисника на Бали», — написал Немичев.

На данный момент возможная связь Новостройного с преступлением пока остаётся лишь неподтверждённой версией.

Напомним, что в феврале на Бали произошла резонансная криминальная история с участием выходцев с Украины. По данным СМИ, 28-летнего украинца Игоря Комарова похитили неизвестные. Его знакомому Ермаку Петровскому удалось скрыться. Злоумышленники потребовали за пленника $10 млн и распространяли видео, на которых мужчина рассказывал о пытках и просил прощения у обманутых россиян. Позднее возле пляжа Кетевел в округе Гианьяр обнаружили расчленённое тело Комарова.

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