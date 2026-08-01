«Проверка купюр» за 30 миллионов: Пенсионеров в Москве обманули по схеме с фальшивыми силовиками

78-летняя жительница Москвы и её супруг стали жертвами телефонных мошенников, которые под видом сотрудников финансовых организаций и правоохранительных органов убедили их передать сбережения. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, всё началось с сообщения в телефоне пенсионерки о якобы новом чате «поликлиника». После попытки войти в него женщина ввела пришедший код, а вскоре получила уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и номер для связи с «компетентными органами».

Позвонив по указанному телефону, москвичка попала на мошенников. Они представились сотрудниками различных организаций и узнали у женщины информацию о её накоплениях.

Аферисты заявили, что от имени пенсионерки якобы оформили доверенность на перевод денег за границу, а также пригрозили обысками и уголовной ответственностью. После этого супруги согласились передать наличные для «проверки».

Во время видеозвонка лжеправоохранитель попросил показать деньги, после чего супруг женщины передал два свёртка прибывшим курьерам. Взамен они оставили документы о приёмке купюр и коробку, в которой якобы находились проверенные деньги, при этом открывать её запретили.

Обман раскрылся только после разговора пенсионерки с дочерью. В Люблинской межрайонной прокуратуре сообщили, что установление причастных к мошенничеству находится на контроле.

Ранее Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, которые создают в Telegram поддельные чат-боты с символикой ведомства и именем «fedsfm». В службе заявили, что не используют такие каналы связи, и призвали не передавать неизвестным личные данные, коды из СМС и не переходить по сомнительным ссылкам.