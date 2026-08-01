На трассе в Пермском крае взорвался большегруз

На трассе Пермь — Нытва у поворота на деревню Марчуги взорвался грузовой автомобиль. Жуткие кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Пермь с огоньком».

В Пермском крае фура загорелась и взорвалась. Видео © Telegram / Пермь с огоньком

По предварительной информации, фура сначала загорелась. Пламя полыхало несколько минут, после чего прогремел мощный взрыв, разбросавший обломки по проезжей части. Находившуюся поблизости автозаправку огонь не затронул.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, обстановку координирует администрация Нытвенского округа. Причины возгорания уточняются. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Пий-Хемском районе Тывы легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, после чего загорелся и взорвался. Трагедия произошла на 786-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», рядом с поворотом на село Сесерлиг. Предположительно, все, кто был внутри машины, погибли, однако точное число жертв и информация о пострадавших в настоящее время устанавливаются.