Пенсионерка скончалась от атаки дрона ВСУ на дом в Энергодаре

Вечером в пятницу украинские военные атаковали дронами многоквартирный дом в Энергодаре Запорожской области. В результате погибла 74-летняя женщина, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, два БПЛА квадрокоптерного типа попали в пятиэтажку на проспекте Строителей. В квартирах начался пожар.

«С болью сообщаю: погибла мирная жительница, 1952 года рождения, пенсионерка. Женщина, которая просто была дома в поздний час», — написал Пухов.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в Горловке (ДНР) в результате атаки дрона пострадали пять человек — четыре сотрудника скорой помощи и один мирный житель. Раненые получили травмы разной степени тяжести. Информация об их состоянии уточняется.