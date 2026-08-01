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1 августа, 11:32

Пенсионерка скончалась от атаки дрона ВСУ на дом в Энергодаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вечером в пятницу украинские военные атаковали дронами многоквартирный дом в Энергодаре Запорожской области. В результате погибла 74-летняя женщина, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, два БПЛА квадрокоптерного типа попали в пятиэтажку на проспекте Строителей. В квартирах начался пожар.

«С болью сообщаю: погибла мирная жительница, 1952 года рождения, пенсионерка. Женщина, которая просто была дома в поздний час», — написал Пухов.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Ранее в Горловке (ДНР) в результате атаки дрона пострадали пять человек — четыре сотрудника скорой помощи и один мирный житель. Раненые получили травмы разной степени тяжести. Информация об их состоянии уточняется.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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