СК бьёт тревогу: Подросткам предлагают «безопасные подработки» — это заканчивается уголовкой

Следственный комитет России напомнил подросткам о рисках «быстрого заработка» в интернете. В сообщении ведомства говорится, что подростков все чаще вовлекают в противоправные схемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Организаторы, по данным СК, предлагают якобы безопасную подработку. Однако она может обернуться реальным участием в преступлении в сфере оборота наркотиков. В СК отметили: подобные действия подпадают под статью 228.1 УК РФ. При этом ответственность за распространение наркотиков наступает с 14 лет и предполагает строгое наказание, включая лишение свободы.

Пресс-служба привела пример дела: 17-летний житель Оренбурга был признан виновным в 13 эпизодах покушения на сбыт и получил 5 лет лишения свободы. В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетний возраст не освобождает от уголовной ответственности, а на провокации поддаваться не стоит. Также напомнили о неотвратимости наказания.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме шантажа детей через Apple ID и iCloud. Ребёнка уговаривают покинуть собственный профиль и авторизоваться под чужими данными. Как только это происходит, запускается механизм шантажа, способный привести к весьма плачевным последствиям.