В Москве ввели оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары

В Москве с 1 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр России, оно будет действовать до 16:00 воскресенья, 2 августа.

Синоптики прогнозируют, что в субботу воздух в столице прогреется до +30 градусов, а пик зноя придётся на воскресенье, когда столбики термометров поднимутся до отметки в 31 градус. Эти значения укладываются в критерий опасного метеорологического явления, порог которого для Москвы установлен на уровне 30 градусов выше нуля. Для большинства других регионов России аналогичный показатель составляет 35 градусов. Причиной аномалии стал обширный антициклон с запада, обеспечивший ясную и сухую погоду.

Оранжевый уровень сигнализирует о реальной угрозе для здоровья. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям настоятельно рекомендуют избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы с 12 до 16 дня, носить светлую одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах и пить как можно больше воды во избежание теплового удара и обезвоживания.

Тем временем в Курганской области очевидцы засняли мощный смерч и последовавший за ним крупный град. Атмосферное явление наблюдали в Далматовском округе, откуда поступили кадры огромной воздушной воронки, поднимающейся от земли к облакам. Почти сразу после формирования смерча на местность обрушился сильный град. По словам жителей деревни Большой Беркут, размеры отдельных градин были сопоставимы с куриным яйцом.