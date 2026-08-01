Фальков: Вузы должны перейти на новую систему образования в ближайшие три года

Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируется завершить в течение трёх лет, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, по отдельным укрупнённым группам специальностей изменения начнут внедрять уже с 2027 года.

В 2026 году на бюджетные места в 17 университетах — участниках пилотного проекта примут почти 42,4 тысячи человек. На программы базового и специализированного высшего образования поступят 41,1 тысячи абитуриентов, ещё 1,3 тысячи мест предусмотрено в аспирантуре.

В беседе с RG.ru Фальков отметил рост интереса абитуриентов к новым программам. Модель предполагает обучение, после которого выпускник сможет выйти на рынок труда без обязательного продолжения учёбы в магистратуре.

«В предстоящем учебном году в вузах-пилотах студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе. Причём девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы», — подчеркнул глава Минобрнауки.

Напомним, ранее заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что абсолютно каждый российский вуз завершит переход на обновлённую систему высшего образования не позже 2030 года. По его словам, задача реформы — не навредить, а поднять качество подготовки будущих специалистов.

С 1 сентября 2026 года в России начнётся поэтапный переход к новой трёхуровневой системе высшего образования (базовое — 4–6 лет, специализированное — 1–3 года, профессиональное — аспирантура 3–4 года), которая приходит на смену Болонской системе с бакалавриатом и магистратурой; с 2023 года пилотный проект действует в шести ведущих вузах, а с 2025–2026 учебного года к эксперименту присоединились ещё 11 университетов, при этом студенты, поступившие ранее, завершают обучение по старым правилам.