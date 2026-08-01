В центре Улан-Удэ столкнулись трамваи, пострадали 10 человек

Два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Улан-Удэ, пострадали десять человек, включая двоих детей. Как сообщили в МВД по Республике Бурятия, авария произошла на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября.

В Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Видео © VK /МВД по Республике Бурятия

«️Предварительно установлено, что столкновение произошло при следовании транспортных средств по маршруту. В качестве одной из основных версий рассматривается технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях», — говорится в сообщении ведомства.

Врачи скорой помощи сейчас осматривают водителя и девятерых пассажиров, двое из которых несовершеннолетние. Движение общественного транспорта и автомобилей в районе аварии временно ограничено, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области туристический автобус с футболистами кировского клуба «Факел» столкнулся с грузовиком. В аварии никто из пассажиров не пострадал. 45-летний водитель автобуса получил повреждение локтя, но от госпитализации отказался, водитель фуры травм не получил. Спасатели, работавшие на месте происшествия, также зафиксировали, что разлива топлива удалось избежать.