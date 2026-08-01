Москвичка Исакова стала первой победительницей Спартакиады народов России

Москвичка Диана Исакова стала первой чемпионкой Спартакиады народов России 2026 года. Она победила в соревнованиях по триатлону в Уфе. Второй стала Валентина Рясова из Волгоградской области, третьей — москвичка Яна Ченская.

Среди мужчин сильнейшим оказался Михаил Бастраков (Москва). Серебро у Дениса Колобродова (Волгоградская область), бронза — у петербуржца Павла Сорокина.

Спартакиада проходит в 16 городах и сёлах семи регионов России и продлится до середины октября. Всего в ней разыграют комплекты наград в 44 дисциплинах.

Ранее российский саблист Павел Граудынь завоевал золото чемпионата мира по фехтованию. В финале 19-летний спортсмен уверенно обыграл китайца Вэй Чжэньхао со счётом 15:7. В полуфинале россиянин уверенно переиграл румына Раду Ницу — 15:8. Этот успех впервые позволил Граудыню выйти в финал взрослого мирового первенства.