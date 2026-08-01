Водный транспорт без правил: Россияне ринулись кататься на электросапах и напугали экспертов

В России на 70% вырос спрос на электрические сапборды — доски с моторчиком, на которых можно кататься без весла и усилий. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Россияне пересаживаются на электросапы. Видео © SHOT

Цены на такие сапы начинаются от 40 тысяч рублей и доходят до 500 тысяч — всё зависит от мощности двигателя и времени работы. Бюджетные модели держатся около двух часов, дорогие — до шести. Максимальная скорость — 6–10 км/ч.

В России для электросапов пока нет специальных правил. Из-за малой мощности их чаще всего не считают маломерными судами с двигателем. Поэтому владельцы могут свободно кататься там, где ходят обычные лодки и катера. Это повышает риск столкновений и может привести к трагедиям на воде.

При этом в России наметился резкий спад популярности сапбордов — владельцы прокатов массово выставляют доски на продажу, чтобы хоть частично вернуть затраты. Наибольшее число объявлений о продаже зафиксировано в Дагестане. Местные предприниматели объясняют: после весенних паводков поток туристов упал примерно на 60%. Час аренды подешевел с 1000 до 800 рублей, но желающих почти нет.