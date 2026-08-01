Маск считает, что крупнейшие экономики мира движутся к вымиранию

Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира движутся к физическому вымиранию. Так американский миллиардер и богатейший человек планеты прокомментировал статью Financial Times со статистикой ООН по коэффициенту рождаемости в указанных странах.

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость... Они давно движутся к вымиранию», — написал он в социальной сети X. Согласно публикации газеты, такая тендеция наблюдается, например, во Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и США.

Ранее Илон Маск высказался о миграционном кризисе в Сеуте — испанском анкалаве в Севрной Африке. Он назвал происходящее безумием и опубликовал кадр из фильма «Война миров Z», на котором полчища зомби прорываются через гигантскую стену.