Овечкин назвал Марио Лемьё своим любимым хоккеистом

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал имя хоккеиста, которого считает лучшим. Своим мнением российский нападающий поделился в интервью.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего, Овечкин без колебаний выбрал легендарного канадца Марио Лемьё. За свою 18-летнюю карьеру в «Питтсбург Пингвинз» Лемье дважды завоёвывал Кубок Стэнли, а сейчас 60-летний экс-форвард является владельцем этого клуба.

В ходе той же беседы Овечкин перечислил и лучших, по его мнению, воспитанников московского «Динамо», где он сам начинал путь в большой спорт. В этот список вошли Алексей Яшин, Александр Афиногенов, Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв, рассказал он YouTube-каналу Fonbet.

Ранее сообщалось, что команда Михаила Сергачёва, за которую выступал Александр Овечкин, одержала победу в благотворительном «Матче года», переиграв команду Артемия Панарина. Встреча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась серией буллитов после результативной ничьей 9:9 в основное время. Решающий бросок исполнил форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас. Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой по ходу игры, после финальной сирены признался, что матч получился зрелищным и подарил удовольствие как зрителям, так и самим хоккеистам.