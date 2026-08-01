Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 13:09

Овечкин назвал Марио Лемьё своим любимым хоккеистом

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, © Gettyimages / B Bennett

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, © Gettyimages / B Bennett

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал имя хоккеиста, которого считает лучшим. Своим мнением российский нападающий поделился в интервью.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего, Овечкин без колебаний выбрал легендарного канадца Марио Лемьё. За свою 18-летнюю карьеру в «Питтсбург Пингвинз» Лемье дважды завоёвывал Кубок Стэнли, а сейчас 60-летний экс-форвард является владельцем этого клуба.

В ходе той же беседы Овечкин перечислил и лучших, по его мнению, воспитанников московского «Динамо», где он сам начинал путь в большой спорт. В этот список вошли Алексей Яшин, Александр Афиногенов, Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв, рассказал он YouTube-каналу Fonbet.

Овечкин уложился в два слова, описывая игру Месси на мундиале
Овечкин уложился в два слова, описывая игру Месси на мундиале

Ранее сообщалось, что команда Михаила Сергачёва, за которую выступал Александр Овечкин, одержала победу в благотворительном «Матче года», переиграв команду Артемия Панарина. Встреча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась серией буллитов после результативной ничьей 9:9 в основное время. Решающий бросок исполнил форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас. Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой по ходу игры, после финальной сирены признался, что матч получился зрелищным и подарил удовольствие как зрителям, так и самим хоккеистам.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Хоккей
  • Александр Овечкин
  • Канада
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar