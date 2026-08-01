Военнослужащий покончил с собой в военкомате во Львовской области

Военнослужащий покончил с собой в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) города Мостиска Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК. По информации ведомства, инцидент произошел в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата.

В сообщении говорится, что тело было обнаружено без признаков жизни. Предварительная квалификация события — самоубийство.

Ранее Life.ru писал, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования в большинстве областей Украины. Следователи проверяют возможные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным избежать мобилизации за деньги.