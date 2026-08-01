Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 13:10

Военнослужащий покончил с собой в военкомате во Львовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий покончил с собой в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) города Мостиска Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК. По информации ведомства, инцидент произошел в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата.

В сообщении говорится, что тело было обнаружено без признаков жизни. Предварительная квалификация события — самоубийство.

Обыски в ТЦК по всей Украине проводятся под эгидой операции «Честный призыв»
Обыски в ТЦК по всей Украине проводятся под эгидой операции «Честный призыв»

Ранее Life.ru писал, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования в большинстве областей Украины. Следователи проверяют возможные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным избежать мобилизации за деньги.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar