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1 августа, 13:25

Полуслепой водитель без прав пьяным проехал 250 км по трассе, ориентируясь по огням фуры

Times: Почти слепой британец 250 километров проехал по трассе за рулём пьяным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Почти слепой британец без водительских прав проехал около 250 километров по ночной трассе в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержала полиция, сообщает The Times.

Для поездки мужчина без разрешения взял автомобиль своей девушки. Из-за серьёзных проблем со зрением он ориентировался по задним фонарям грузовика, двигавшегося впереди.

Таким способом водитель сумел преодолеть значительное расстояние, прежде чем его остановили правоохранители.

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Владимир Озеров
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