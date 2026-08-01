Полуслепой водитель без прав пьяным проехал 250 км по трассе, ориентируясь по огням фуры

Почти слепой британец без водительских прав проехал около 250 километров по ночной трассе в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержала полиция, сообщает The Times.

Для поездки мужчина без разрешения взял автомобиль своей девушки. Из-за серьёзных проблем со зрением он ориентировался по задним фонарям грузовика, двигавшегося впереди.

Таким способом водитель сумел преодолеть значительное расстояние, прежде чем его остановили правоохранители.

Ранее Life.ru рассказывал, как в польском Вроцлаве Audi с семью пьяными гражданами Украины съехала с дороги, снесла знак и врезалась в дерево. Водитель сел за руль, несмотря на действующий судебный запрет, а в багажнике машины находилась женщина.